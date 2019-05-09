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Cumhurbaşkanı Akıncı yeni hükümet için tarih verdi

09 Mayıs 2019 Perşembe 10:29
Cumhurbaşkanı Akıncı yeni hükümet için tarih verdi
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Yaşanan gelişmeler sonrası dün istifa edeceğini açıklayan Başbakan Tufan Erhürman istifa mektubunu bugün saat 10.10’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’a sundu.

Erhürman, hiç vakit kaybetmeden istifayı sunmak istediğini belirtti.

Bu süre içerisinde verimli çalışma yürütüldüğü için Cumhurbaşkanı Akıncı'ya teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Akıncı da konuşmasında, hükümet ile diyalog içerisinde iyi bir dönem geçirdiklerini düşündüklerini söyledi.

Erhürman'ın kolay bir dönemde Başbakanlık yapmadığına işaret eden Akıncı, "Ciddi çabalar verdiniz. Koalisyonların bi şekilde devma ettirilmesi zor oluyor. Her yaşanan geleceğe dersler çıkaran bir örnek oluşturur. sizin hükümet de daha iyi durumlar yaratılması için diğerleri gibi bir örnek olacaktır. Toplum bundan yararlansın ümidi içerisindeyim. Sizlere teşekkür ediyorum çalışmalarınızda"

Akıncı, yeni hükümet oluşuncaya kadar göreve devam etmesini istedi.

Akıncı ayrıca, bir kaç gün partilere kendi aralarında istişare için zaman vereceğini söyleyerek, bu süreden sonradan sonra hükümet için gerekli görevlendirmeyi yapacağını belirtti.

Akıncı: "Süreci geciktirme gibi bir düşüncem yok. Önümüzdeki Pazartesi'nden itibaren gerekli görevlendirmeleri yapacağım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Akıncı
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