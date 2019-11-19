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Cumhurbaşkanı Akıncı, Yunan Dili Derneği heyetini kabul etti

19 Kasım 2019 Salı 12:52
Cumhurbaşkanı Akıncı, Yunan Dili Derneği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yunan Dili Derneği Başkanı Arif Malek ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.
Saat 10.00’da gerçekleşen kabulde, derneğin faaliyet, plan ve projeleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi veren Malek, derneğin sorunlarını ve temennilerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yunan Dili Derneği’ni Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek derneğe çalışmalarında başarılar diledi. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, Yunan Dili Derneği Asbaşkanı Tünay Mertekçi, dernek yönetim kurulu üyeleri Çağdaş Polili, Şifa Aslan, Fatma Tahsin Keleş, dernek üyeleri Bilgin Şenyurt Polatcan ve Sedef Könü de hazır bulundu.

(BRT/SM)

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Anahtar Kelimeler:
AkıncıYunan Dili Derneği
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