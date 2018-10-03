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Cumhurbaşkanı Akıncı yurda döndü

New York'taki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün öğleden sonra yurda döndü.

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:08
Cumhurbaşkanı Akıncı yurda döndü

Akıncı, 25 Eylül Salı günü gittiği New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşerek, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs sorunu konusundaki pozisyonunu anlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada; Guterres’in, Kıbrıs Türk tarafının tüm süreçlerdeki olumlu katkısının farkında olduğunu söylemişti.

Akıncı, Guterres yanında Avrupa Birliği’nin Dışilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok’la da görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya New York ziyaretinde Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, Sözcü Barış Burcu, Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin ve eşi Meral Akıncı eşlik etti.

Akıncı ve heyetini Ercan Havalimanı’nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Sağlık Bakanı Filiz Besim, GKK Komutan Yardımcısı Cemal Volkan, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve diğer yetkililer karşıladı.

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New YorkCumhurbaşkanı AkıncıTemaslarGündemKıbrıs
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