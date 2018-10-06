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Cumhurbaşkanı Akıncı, Zeytinlik Festivali’nin açılışında konuştu:

Akıncı: “Güzellikler korunursa gelecek kuşaklara aktarılabilir”

06 Ekim 2018 Cumartesi 11:25
Cumhurbaşkanı Akıncı, Zeytinlik Festivali’nin açılışında konuştu:

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, güzellikler korunursa gelecek kuşaklara aktarılabileceğini, zeytin ağacının da bu güzelliklerin bir parçası olduğunu belirterek, “Bu topraklarda bir zeytin ağacı gibi verimli olmamız lazım, çalışkan ve üretken olmamız, yine bir zeytin ağacı gibi köklerimizi bu topraklara salmamız ve güçlenerek yolumuza devam etmemiz lâzım” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Girne’de 17’ncisi düzenlenen Zeytinlik Festivali’nin açılışına katıldı.

Akıncı, Zeytinlik köy meydanında dün akşam düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, bu yıl da festivalde halkla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bu güzel ortama geldiğimiz zaman, benim de doğal olarak aklıma tarihimiz, geçmişimiz ve üretimimiz gelir. Bir yandan, Templos şövalyelerinin bir yerleşim alanı burası, bir yandan adı Zeytinlik, zeytin” dedi.

Aklına, bu güzelliklerin korunmasının da geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün Girne’nin imar planının şubat ayında geçtiğine değindiğini, bundan mutlu olduklarını söyledi.

“Bu kadar yıl konuşuyorduk, eksikliğinden bahsediyorduk. En kötü plan plansızlıktan iyidir, ben buna inandım” diyen Akıncı, Girne’nin bir imar planının olmasının son derece sevindirici olduğunu kaydetti.

İmar planının yeterli olmadığını, şimdi sıranın imar planını uygulamada olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, şimdi, yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerine ve halka, imar planını hayata geçirme ve planın gereklerini yerine getirme görevinin düştüğünü söyledi.

“GİRNE’DE 10 KATLI BİNALAR HİÇ YAKIŞIK ALMADI”

Yüksek katlı binaların Girne’de oluşturduğu olumsuzluklara değinen Akıncı, Girne’de imar planı ile apartmanların 5 kata indirilmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Akıncı, “Girne gibi güzel bir beldede 10 katlı apartmanlar hiç yakışık almadı. Ne tür bir felaket yaratıldığını, sokaklarından geçtiğimizde görüyoruz. Onun en azından beş kata indirilmesi olumlu bir gelişmedir. Ama dediğim gibi, güzellikler korunursa gelecek kuşaklara aktarılabilecek. Zeytin ağacımız da öyledir; o da bizim üretimimizin, güzelliklerimizin bir parçasıdır” dedi.

Akıncı, “Bu topraklarda bir zeytin ağacı gibi verimli olmamız lazım, çalışkan ve üretken olmamız, yine bir zeytin ağacı gibi köklerimizi bu topraklara salmamız ve güçlenerek yolumuza devam etmemiz lâzım” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı, karikatür ve resim sergini de ziyaret etti, stantları gezerek, esnaftan alışveriş yaptı.

Etkinlikte, “Templos Şövalyesi” heykeli de açıldı.

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YALANNNN 2018-10-06 11:46:06

o apartmanların sahipleri hep sizin partinin adamları ne iş bu iş başşşşkann

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EVET 2018-10-06 11:47:17

eski başbakanın eski belediye başkanının arsalarına gökdelen izni vediniz asıl size yakışmıyor

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nasıl 2018-10-06 11:48:13

peşkeş çekerken yakışıyor ama şimdi ne olduda yakışmıyor

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yazık 2018-10-06 11:49:58

işiniz bitti etrafınızı zengin ettikten sonra girnenin içine sıçtıktan sonra 5 kata indirdiniz

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Misafir Avatar
cansu 2018-10-06 12:25:31 @yazık

kim dedi 5 kata indi diye yok öyle birşey hala daha 8 kat izni veriliyor.üstelik 5 katlı aptlar yıkılıp yerlerine 8 kat yapılıyor.

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