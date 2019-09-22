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Cumhurbaşkanı Akıncı’dan, Anastasiadis’e eleştiri

22 Eylül 2019 Pazar 14:31
Cumhurbaşkanı Akıncı’dan, Anastasiadis’e eleştiri

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Londra konuşmasının, yine siyasi eşitlik içinde bir ortaklık anlayışından çok uzak olduğuna dikkat çekti ve siyasal eşitlik ile etkin katılımın artık yerleşmiş bir BM parametresi olduğunu, geçmiş mutabakatlar arasında bulunduğunu kaydetti. Akıncı, Anastasiades’in bunu kabul etmediğini BM Genel Sekreterine de anlatması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın sosyal medya hesabında yaptığı açıklaması şöyle:
“Sayın Anastasiades’in Londra konuşması, yine siyasi eşitlik içinde bir ortaklık anlayışından çok uzak. Hala geçmiş mutabakatları inkar eden, kararlara etkin katılımı şeytanlaştıran bir söylemi devam ettiriyor. 
Kıbrıslı Türklerin öteden beri var olan haklı bir talebini Türkiye’nin dayatması olarak takdim etmek de işine geliyor. 

Zorluklarımız çok ve tek yanlı değil; çeşitli yönlerden gelen zorluklara karşı mücadelemize devam ediyoruz. Kıbrıs Türk halkının eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde, özgün kimlik ve kişiliği ile uluslararası hukuk temelinde var olma hakkını koruma kararlılığı içinde BM Genel Sekreteri ile görüşmeye gidiyoruz. 

Siyasal eşitlik ve etkin katılım artık yerleşmiş bir BM parametresidir ve geçmiş mutabakatlar arasındadır. Anastasiadis bunu kabul etmediğini BM Genel Sekreterine de anlatmalıdır. Yarın sabah 08.15’de Ercan hava alanındaki basın toplantısında halkımıza daha geniş bilgiler vereceğim.”

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Cumhurbaşkanı AkıncıNikos AnastasiadisLondra KonuşmasıKıbrıs SorunuHaberGündemKıbrıs
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