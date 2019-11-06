Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

Cumhurbaşkanı Akıncı:Halkla beraber, engellere aldırmadan yolumuza devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, halkla beraber el ele gönül gönüle halkın içinde olmaya devam edeceğini belirterek, “Halkla beraber engellere aldırmadan yolumuza devam edeceğiz” dedi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 12:59
Cumhurbaşkanı Akıncı:Halkla beraber, engellere aldırmadan yolumuza devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu toplum hiçbir zaman şarkısız, sözsüz kalmayacak. Sözü de olacak, şarkıları da olacak” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, kuruluşunun 45. yılında, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile Lefkoşa Müzik Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Aldırma Gönül” adında düzenlenen Türk Müziği konserini izledi. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın himayelerinde, Türk Maarif Koleji Rauf Raif Denktaş Kültür Merkezi’nde yer alan konserde, Aydın Hikmet yönetimindeki koro sevilen şarkıları seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkoşa Müzik Derneği Başkanı Hasan Akar ile şef Aydın Hikmet’e plaket verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği Başkanı Bülent Çıraklı da, dermeğe katkı ve desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, plaketleri verirken yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile Lefkoşa Müzik Derneği’nin el ele verince güzel işler yaptığına daha önce de tanık olduğunu ifade ederek, vatandaşlarla birlikte olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Konserde saz, söz ve şarkının bir arada olduğunu, hiçbir zaman şarkısız bir toplum olarak kalınmaması temennisini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, şef Aydın Hikmet’in konserin adını “Aldırma Gönül” koyduğuna işaret ederek, “Bugünlerde bu söz, bu şarkı bana da hitap ediyor” dedi.

Konserin adının “Aldırma Gönül” olduğunu ve konserde icra edilen şarkılardan birinin “Başın öne eğilmesin aldırma gönül” olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sizlerle beraber, el ele gönül gönüle halkın içinde, halkla beraber, başımızı eğmeden, hiçbir engele aldırmadan yolumuza devam edeceğiz. Ve bu toplum hiçbir zaman şarkısız, sözsüz kalmayacak, sözü de olacak, şarkıları da olacak. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum” dedi.

Halkın yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği Cumhurbaşkanı’nın konuşması, salondaki izleyiciler tarafından yoğun alkış aldı.

(BRT/MAIL)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Akıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jayad cezaevine gönderildi
Jayad cezaevine gönderildi
Sınav İşleri Müdürlüğü’ne Umaner getirildi
Sınav İşleri Müdürlüğü’ne Umaner getirildi
Başbakan Tatar yarın İstanbul’a gidiyor
Başbakan Tatar yarın İstanbul’a gidiyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim