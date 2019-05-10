Cumhurbaşkanı Akıncı,Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanları ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkanları ile ayrı ayrı görüşecek. Cumhurbaşkanı Akıncı ilk görüşmeyi Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ile 13 Mayıs Pazartesi saat 9.30’da yapacak.