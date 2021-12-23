Künye
Kıbrıs 11
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl hapis!
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl...
Bahçesine giren köpeği vurdu
Bahçesine giren köpeği vurdu
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Enver Bahçeciler cezaevinde
Enver Bahçeciler cezaevinde
Zorla adam kaçırdı: “Seni öldüreceğim”
Adam kaçırıp dövdü: “Seni öldüreceğim”
banner107

Cumhurbaşkanı Ankara'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, davetli olarak bugün Ankara’ya gidecek...

23 Aralık 2021 Perşembe 09:55
100 Okunma
Cumhurbaşkanı Ankara'ya gidiyor
banner108

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, davetli olarak bugün Ankara’ya gidecek; 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenecek olan, Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazi’nin Kahramanları Anma Töreni’ne katılarak konuşma yapacak.

KKTC saatiyle 15.00’te düzenlenecek olan anma töreninde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra; ailesi katledilen Binbaşı Nihat İlhan’ın kardeşi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Şehit Kemal Özalper’in oğlu Fevzi Özalper ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız da konuşma yapacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Rum'a boyun eğmedik eğmeyeceğiz”
Tatar: “Rum'a boyun eğmedik eğmeyeceğiz”
Mamülcü: “İşverenin Sırtına Yüklenen Akıl Dışı Uygulama…”
Mamülcü: “İşverenin Sırtına Yüklenen Akıl Dışı Uygulama…”
KTTO Başkanı Deniz’e Ziyaret
KTTO Başkanı Deniz’e Ziyaret
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim