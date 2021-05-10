“Cumhurbaşkanı bilmediğimiz bir şey söylemedi”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, toplantının ardından BRT’de ekranlarında Levent Kutay’ın sunduğu canlı yayına katılarak, açıklamalarda bulundu.

Özyiğit, “Yeni bir şey duymak istedik… Cumhurbaşkanı Tatar, yeni bir şey söylemedi, bilmediğimiz bir şey de söylemedi” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) toplantıya katılmamasına da saygı duyduğunu belirten Özyiğit, “CTP’nin ve Başbakan Ersan Saner’in toplantıda yer almaması bir eksiklikti… Herkesin olduğu bir toplantı olmasını dilerdik” dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI