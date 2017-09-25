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Cumhurbaşkanı bir süre daha New York’ta kalacak

25 Eylül 2017 Pazartesi 21:06
Cumhurbaşkanı bir süre daha New York’ta kalacak

Özlem Kaya Yalgın

BM Genel Kurul çalışmaları için New-York’a giden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, temaslarını tamamladı.

BM Genel Kurulu’nun 72. Dönem toplantıları çerçevesinde eşi ve beraberindeki heyetle geçtiğimiz salı günü New York’a  giden Akıncı, resmi temaslarını tamamlamasının ardından ailesiyle görüşmek için bir süre daha New-York’ta kalacak. Akıncı ve eşinin, pazar günü adaya dönmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın heyeti ise bugün adaya döndü.

Cumhurbaşkanı Akıncı New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmüş, ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ile değerlendirmelerde bulunmuştu.

Akıncı, Avrupa Parlamentosu  Sosyalist Enternasyonal’in Başkanlık Konseyi toplantısına da katılarak konuşma yapmıştı.

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