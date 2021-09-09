Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsızlık zanlısı iki gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık zanlısı iki gün daha...
İki gün daha ek tutukluluk
İki gün daha ek tutukluluk
Polisten kaçmaya çalıştı
Polisten kaçmaya çalıştı
Araya giren arkadaşını yaraladı
Araya giren arkadaşını yaraladı
Daha önce benzer suçlardan teminata bağlanmıştı
Daha önce benzer suçlardan teminata...

Cumhurbaşkanı bugün İzmir’e gidecek

09 Eylül 2021 Perşembe 08:13
36 Okunma
Cumhurbaşkanı bugün İzmir’e gidecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir’de düzenlenecek “Adalar Denizi ve Yunanistan İle Komşuluk İlişkileri Sorunları” konulu sempozyumda konuşma yapacak.

Tatar bu amaçla bugün İzmir’e gidecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir’de Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek “Adalar Denizi ve Yunanistan İle Komşuluk İlişkileri Sorunları” konulu sempozyuma katılıyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, iki gün sürecek sempozyumda Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar konuşma yapacak. Sempozyuma davetli konuşmacı olarak Prof. Dr. İlber Ortaylı da katılacak.
        
        
 

Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rumlar Atatürk’ü Venizelos’tan öğrensin
Rumlar Atatürk’ü Venizelos’tan öğrensin
UBP Genel Başkanı Başbakan Saner, bugün için toplantı çağrısı yaptı
UBP Genel Başkanı Başbakan Saner, bugün için toplantı çağrısı yaptı
Tecavüz davasında toplamda 58 yıl hapislik cezası
Tecavüz davasında toplamda 58 yıl hapislik cezası
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim