Cumhurbaşkanı bugün İzmir’e gidecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir’de düzenlenecek “Adalar Denizi ve Yunanistan İle Komşuluk İlişkileri Sorunları” konulu sempozyumda konuşma yapacak.

Tatar bu amaçla bugün İzmir’e gidecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir’de Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek “Adalar Denizi ve Yunanistan İle Komşuluk İlişkileri Sorunları” konulu sempozyuma katılıyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, iki gün sürecek sempozyumda Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar konuşma yapacak. Sempozyuma davetli konuşmacı olarak Prof. Dr. İlber Ortaylı da katılacak.





