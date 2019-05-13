Cumhurbaşkanı, bugünden itibaren parti genel başkanlarıyla ayrı ayrı görüşecek

Hükümetin istifa etmesinin ardından gözler yeni hükümete çevrildi….

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkanları ile ayrı ayrı görüşecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı ilk görüşmesini bugün saat 09.30’da Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ile yapacak.

Cumhurbaşkanı, aynı gün saat 10.00’da Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Bakanı Tufan Erhürman, 10.30’da ise Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti genel başkanlarıyla görüşmelerini 14 Mayıs Salı günü de sürdürecek.

Cumhurbaşkanı bu çerçevede saat 09.30’da TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, saat 10.00’da DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ve ardından da saat 10.30’da Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ile görüşecek.

Bu arada, hükümetin istifasının ardından gözler yeni hükümet olasılıklarına çevrildi.Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya istifasını sunmasının ardından yeni hükümetin kurulma süreci başladı.

Olası bir koalisyon için siyasi partiler hem kendi içlerinde hem de birbirleriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin görüşlerini aldıktan sonra Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verecek.

Bu görevi alacak milletvekilinin 15 gün içinde hükümeti oluşturması, aksi halde görevi iade etmesi gerekiyor.

Yeni hükümetin kurulması halinde Cumhurbaşkanınca atanan Bakanlar Kurulu’nun listesi, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak.

Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak ve ardından güven oylamasına gidilecek.

Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından iki tam gün sonra görüşmeler başlayacak ve bittikten bir tam gün sonra oylama yapılacak.

Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor.