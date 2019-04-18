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Cumhurbaşkanı çocuklarla biraradaydı

18 Nisan 2019 Perşembe 11:58
Cumhurbaşkanı çocuklarla biraradaydı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Şehit Tuncer İlkokulu’nun ‘Çocuklar Dünyanın Nefesidir’ sloganıyla düzenlediği ‘Atam İzindeyiz’ temalı bisiklet sürüşüne katılan çocuklar ile bir araya geldi…

Cumhurbaşkanlığı bahçesinde çocuklarla buluşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, çocuklarla bir süre sohbet etti ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.
Şht Tuncer İlkokulu Müdürü Elçin Altan, etkinlikle ilgili Cumhurbaşkanı’na bilgi verdi ve plaket takdim etti.

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Cumhurbaşkanı Akıncı daha sonra çocuklarla birlikte Lefkoşa Türk Belediyesi gezi treni ile Atatürk Anıtı’na gitti.

Çocuklar, Atatürk Anıtı’na çelenk koyduktan sonra Cumhurbaşkanı Akıncı ile birlikte saygı duruşunda bulundular.

‘Atam İzindeyiz’ etkinliğine, Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Bisiklet Severler Derneği ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu da destek verdi. (BRT)

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Cumhurbaşkanı
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