Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Pompacı hakkında karar verildi!
Pompacı hakkında karar verildi!
9 tane aracın dikiz aynasını kırdı!
9 tane aracın dikiz aynasını...
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
banner107

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı çağrı New York görüşmelerine damga vurdu"

77. BM Genel Kurulu toplantıları dolayısıyla New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT Ana Haber canlı yayınına katılarak New York temaslarını ve yaşanmakta olan önemli gelişmeleri değerlendirdi.  

22 Eylül 2022 Perşembe 22:01
12 Okunma
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı çağrı New York görüşmelerine damga vurdu"



Cumhurbaşkanı Tatar, ekibiyle birlikte New York’ta Türkevi’nde çeşitli görüşmelerin yanında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelere değindi. 

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun’un da farklı ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldiğine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya liderlerinin huzurunda BM Genel Kurulu’nda uluslararası topluma KKTC’nin tanınması yönünde yaptığı tarihi çağrının New York görüşmelerine damgasını vurduğunu kaydetti ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı bu konuşmayı değerlendirdi.

 Bu konuşmanın, New York’un yanı sıra pek çok dünya başkentinde de yansımaları olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitlik temelinde eşit uluslararası statünün tescil edilmesiyle ancak resmi müzakerelere geçilebileceğini uluslararası toplumla paylaştıklarını; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da BM Genel Kurulu’nda yaptığı  konuşmasında bunu gündeme taşıdığını belirtti. 

 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında BM’nin kendi içindeki çelişkiden kurtulması gerektiğine işaret ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar; “BM, her halkın kendi geleceğini tayin etmesi gibi önemli evrensel kavramlara ve çağdaş düzenlemelere itibar eden bir kurum. Kıbrıs Türklerine uygulanmakta olan haksız ambargoların - Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan’ın kullandığı kelimeyle zulmün – sonlandırılması gerekiyor” dedi. 

 Doğu Akdeniz’de dengelerin değiştiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafı ve Yunanistan’ın Kıbrıs Adası’nı bir Yunan adası yapma hedefinde olduklarını ve Türkiye’nin dışlanarak Anadolu ile bağlarımızı kopartmayı istediklerini belirtti ve “Artık bu oyunlara dur denilmiştir” dedi. 

 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede 

spor ambargoları konusunu değerlendirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin önünü açmanın ve spor ambargolarına yönelik çalışmalar yapmanın önemini dile getirdiğini söyledi. 

 Rusya ile direkt uçuşlar konusuna değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’da büyük bir turizm potansiyeli olması ve KKTC’nin turizm altyapısının gelişmiş bir noktada olması dolayısıyla direkt uçuşların her iki taraf için de memnuniyet getireceğini söylediğini anımsattı. Konu ile ilgili özel teşebbüslerin girişimleri olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, uçuşların Türkiye üzerinden başlayabileceğini ancak konu ile ilgili net bir açıklama yapamayacağını söyledi.  Cumhurbaşkanı Tatar; “Bu, bizi ancak memnun eder” yorumu yaptı. 

Kıbrıs Türk halkının geleceğini engellemek üzere yapılan çalışmalara işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, oynanan oyunun Kıbrıs Türklerini dayatma ile Rumlar’a yama yapmak olduğunu söyledi. 

Kıbrıs Türklerine uygulanan ambargoların devam etmesinin insanlık dışı olduğunu dünya kamuoyu ile paylaşmaya devam ettiklerini  yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar; “Kıbrıs’ta iki halk var, iki devlet var. Bu, bir gerçektir. Bir gelecek inşa edilecekse mutlaka geleceğin temelleri bu gerçeklere bağlı olmalıdır” dedi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı toplantıda, Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunun Cenevre’de geçen yıl ortaya konulduğu üzere değişmediğini aktaracağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar; “Biz resmi müzakerelere geçmek için egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün teyidini istiyoruz. Doğu Akdeniz’deki dengeler çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya koyduğu irade ile ancak Kıbrıs’ta iki ayrı devletin iş birliği ile bir antlaşmanın mümkün olabileceğini var gücümüzle anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
77. BM Genel KuruluCumhurbaşkanı Ersin TatarNew YorkCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun Ankara’da temasları devam ediyor
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun Ankara’da temasları devam ediyor
"KKTC'yi tanıma çağrısını herkesin sahiplenmesi gerekiyor"
"KKTC'yi tanıma çağrısını herkesin sahiplenmesi gerekiyor"
Erhürman: Bu kaçıncı?
Erhürman: Bu kaçıncı?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim