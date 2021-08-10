Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
Jeremia, 10 gün cezaevinde bekleyecek
Jeremia, 10 gün cezaevinde bekleyecek
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Gazeteci Çağlar Yüksel’in darp edilme olayı
Gazeteci Çağlar Yüksel’in darp edilme...
750 Euroyu cebe indirdi
750 bin Euroyu cebe indirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar adına sahte hesap açıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın adı kullanılarak sosyal medyada açılan sahte hesaplar üzerinden Başbakan Ersan Saner'e yönelik çirkin ifadeler içeren paylaşımların yapıldığı tespit edildi.

10 Ağustos 2021 Salı 20:36
153 Okunma
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar adına sahte hesap açıldı

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın adı kullanılarak sosyal medyada açılan sahte hesaplarla ilgili açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın adı kullanılarak sosyal medyada açılan sahte hesaplar üzerinden Başbakan Ersan Saner'e yönelik çirkin ifadeler içeren paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü'ne şikayette bulunulmuş olup gereken yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyundan ricamız bu sahte sosyal medya hesaplarına itibar etmemesidir.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zurnacı hayatını kaybetti
Zurnacı hayatını kaybetti
TRNC records 129 COVID cases
TRNC records 129 COVID cases
Derya, sosyal güvenlik prim ödemelerine desteğin kaldırılacağını hatırlattı
Derya, sosyal güvenlik prim ödemelerine desteğin kaldırılacağını hatırlattı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim