Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ankara’dan, resmî törenle uğurlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak, ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Ankara’daki temalarını tamamlayarak KKTC’ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar ile beraberindeki heyet, Ankara’dan, resmî törenle uğurlandı.

Ankara’daki resmî temaslarına, dün Anıtkabir’i ziyaret ederek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmî törenle karşılandı. İki Cumhurbaşkanı baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bugün de, kaldığı otelde, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul ederek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü, TBMM Başkanı Şentop’ın onuruna verdiği yemeğe katıldı.