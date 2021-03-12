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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında Üst Koordinasyon Kurulu toplandı

Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı’nda toplandı.

12 Mart 2021 Cuma 14:56
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında Üst Koordinasyon Kurulu toplandı

Toplantıda, Cenevre’de gerçekleşecek olan 5+BM gayri resmi görüşmesi ve güncel konular ele alındı.
İki oturumda gerçekleşen toplantıya, Başbakan Hamza Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Burcu Barın ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak katıldı.
 

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