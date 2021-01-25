Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DPÖ üyelerini kabul etti

Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Mustafa Serçelik ve DPÖ üyeleri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar dilediler.

Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Mustafa Serçelik ve DPÖ üyelerine hizmetlerinden ötürü teşekkür eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DPÖ Müsteşarı Mustafa Serçelik’le, KKTC’nin geleceği bakımında orta vadeli program ve hukuksal düzenlemeler dahil bir takım önemli düzenlemeleri birlikte yürüttüklerini kaydederek bundan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Pandeminin ardından her alanda KKTC’nin güçlenmesi temennisini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, turizm, inşaat sektörü, yükseköğretim ve tarımsal faaliyetlerin, ekonominin gidişatına yön vereceğini ifade etti.

Yükseköğretimdeki bilim alanın, ekonomiye yaratacağı olumlu etkiye de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yazılım dahil olmak üzere birçok branşta hali hazırda önemli icraatlar olduğunu ifade etti.

Pandemi döneminde sağlık alanında yapılan altyapı yatırımlarının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sonrası, KKTC’nin özgüveni ile yarattığı algı sayesinde daha fazla öğrenci, turist ve yatırımcının ülkeye ilgi göstereceğine inanç belirtti. “Sağlık olmadan, bu insanları buraya çekebilmemiz mümkün değildir” şeklinde konuşarak sağlık kriz yönetiminde yakalanan başarının altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, gerçekleşen sağlık altyapı yatırımlarının dış yatırımcı kadar Kıbrıs Türk Halkı açısından da önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, DPÖ’nün yapacağı planlamalarda KKTC’nin bu özelliklerinin vurgulanmasının büyük önem taşıyacağını kaydetti.

Doğu Akdeniz’deki dengelerin tesis edilmesine ve bölgeye yönelik Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği önemin KKTC’nin statüsünü güçlendirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu özellikler ve faktörlerin, DPÖ’nün plan ve programlarında önemli kriterler olduğunu dile getirerek planlama, program ve projeksiyonlarda bu kriterlerin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

DPÖ’nün bu konudaki öngörülerinin oldukça önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’yi ekonomik programlarla sürekli destekleyen Türkiye’nin öngörülerinin hedeflenmesi noktasında sunulacak olan ortamın KKTC’nin istikrarının daha da pekişmesi anlamına geleceğinin altını çizdi.

“Mutfakta sizler varsınız ve bu çalışmaları yaparken iktisat teorisinde de belirtilen mukayeseli avantajımıza bakmak lazımdır” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, DPÖ’nün projeksiyonlarının siyasete de yön vereceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Devlet Planlama Örgütü’nün daha da güçlenerek yeni önemli projelere imza atmasını temenni ederek DPÖ Müsteşarı Mustafa Serçelik’e emeklilik hayatında başarılar diledi.