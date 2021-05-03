Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Polis: Kaza günü 139 KM hızla gidiyordu
Polis: Kaza günü 139 KM...
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” dolayısıyla mesaj yayınladı.

Tatar: "Basın emekçilerinin daha iyi şartlarda çalışabilmelerinin sağlanmasının takipçisi olacağım"

03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:37
12 Okunma
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” dolayısıyla mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1991 yılında Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” olarak kabul edilen 3 Mayıs’ın ülke için de büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Tatar, şöyle devam etti:

“Basın özgürlüğü kavramı, etik sınırları korunduğu sürece ve kişilerin haksız yere hak ve menfaatlerine halel getirmediği sürece önemlidir ve ülkelerin çok sesliliğini sergilemektedir. 

Gelişen teknolojiler sayesinde, gerek yazılı basında gerekse sosyal medya ve internet sitelerinde çok daha hızlı ve daha fazla imkanlar ile basın ve yayın organları fevkalade önemli iletişim imkanları elde etmiştir. Tüm bunlar medya mensupları için bir nimet ve sevindirici gelişmelerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu imkanlara sahip olması devletimizin geleceği bakımında büyük bir hizmettir.

Basın emekçilerinin hak ve menfaatlerinin korunması ile daha iyi şartlarda çalışabilmelerinin sağlanmasının takipçisi olacağımın bilinmesini isterim. Bu bağlamda, işini gazetecilik ilkeleri temelinde yapan tüm basın mensuplarımızın Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutlar, gece gündüz demeden vermiş oldukları emekler için kendilerine teşekkür ederim.”

Anahtar Kelimeler:
Dünya Basın Özgürlüğü Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 5'e yükseldi
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 5'e yükseldi
“Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamlar açıklandı.
“Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamlar açıklandı.
28'i yerel 42 pozitif vaka
28'i yerel 42 pozitif vaka
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim