Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” dolayısıyla mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1991 yılında Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” olarak kabul edilen 3 Mayıs’ın ülke için de büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Tatar, şöyle devam etti:

“Basın özgürlüğü kavramı, etik sınırları korunduğu sürece ve kişilerin haksız yere hak ve menfaatlerine halel getirmediği sürece önemlidir ve ülkelerin çok sesliliğini sergilemektedir.

Gelişen teknolojiler sayesinde, gerek yazılı basında gerekse sosyal medya ve internet sitelerinde çok daha hızlı ve daha fazla imkanlar ile basın ve yayın organları fevkalade önemli iletişim imkanları elde etmiştir. Tüm bunlar medya mensupları için bir nimet ve sevindirici gelişmelerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu imkanlara sahip olması devletimizin geleceği bakımında büyük bir hizmettir.

Basın emekçilerinin hak ve menfaatlerinin korunması ile daha iyi şartlarda çalışabilmelerinin sağlanmasının takipçisi olacağımın bilinmesini isterim. Bu bağlamda, işini gazetecilik ilkeleri temelinde yapan tüm basın mensuplarımızın Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutlar, gece gündüz demeden vermiş oldukları emekler için kendilerine teşekkür ederim.”