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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

14 Mayıs 2021 Cuma 12:32
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Dünyada ve ülkemizde, 14 Mayıs 1946 tarihinde kurulan Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu’nun kuruluş tarihidir ve 14 Mayıs her yıl Dünya Çitçiler Günü olarak kutlanmaktadır.
 
Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlarken, vatanı ve toprağı için alın teri döken çiftçilerimizin büyük fedakarlıklarını, geçmişte yaşananları ve Rum zihniyetini yeniden hatırlatmakta büyük yarar vardır.
 
Kıbrıs Türk ve Rum çiftçilerin 1942 yılında birlikte kurdukları BEK adlı çiftçi örgütünün 1943 yılında Lefkoşa’da yapılan ikinci kongresinde Rum çiftçiler  Yunan ve İngiliz bayraklarının yanına Türk bayrağının asılmasına karşı çıktılar. Bunun yanı sıra  Türk üyelere sormadan, faaliyet raporunda “Enosis” talebine yer verilirken, kongrede “ana hedefimiz Yunanistan’la birleşmektir” ifadeleri okundu ve bu yönde karar alınmak istendi.
 
İşte, Kıbrıs sorununun ana nedeni,  Enosisi hedefleyen, kendilerini Kıbrıs’ın tek sahibi ve hakimi,  Kıbrıs Türk halkını ise  azınlık gören bu Rum zihniyetidir. Bu zihniyet ise hala devam etmekte olup, mücadelemiz de bu zihniyete karşıdır.  
 
BEK kongresinde,  Rum zihniyetine ve Enosis kararı alınmak istenmesine karşı  çiftçilerimiz de salonu terk edip, Türk bayrakları ile büyük bir protesto gösterisi yaparken, kendi birliklerini kurma  kararı aldılar. Bu kararla birlikte de  Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kurulmuş oldu.
 
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Enosis’e karşı mücadelenin en önemli direniş merkezlerinden biri olurken, Türk topraklarının korunmasında, topraklarımızın Rumlara satılmasını önlemede,  kooperatifçiliğin oluşumunda, milli şuurun  ve  üretimin geliştirilmesinde öncü görevini üstlendi. Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurulmasında ve örgütlenmesinde  büyük hizmetleri bulunan çiftçilerimiz, ulusal mücadelemizin en karanlık ve en zor günlerinde, direnişte ve üretimde de ön saflarda yer aldılar. Bunları unutmamız mümkün değildir.
KKTC’nin savunulmasının yanı sıra, toprağı alın teri ile ıslatarak ekonomik yaşamın temel unsurlarından olan üretimin devamında çok büyük fedakarlıklar gösteren Kıbrıs Türk Çitçiler Birliği, Rum tarafının tüm engellemelerine rağmen  1998 yılında Dünya Çiftçiler Birliği’ne üye olarak, KKTC için büyük bir başarıya imza atmıştır.
 
Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlarken, her zorluğa ve fedakarlığa katlanarak, vatan topraklarını koruyan, bu ülkede var olmamızı sağlayan, emeği ve alın teri ile üretimi devam ettiren tüm çiftçilerimizi şükran ve saygıyla selamlıyorum. Çiftçilerimizin  haklarını korumak ve geliştirmek de en önemli görevlerimiz arasındadır.
 
Çiftçilerimizin, Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlarken, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kuruluşunda önemli görevler üstlenen ve hayatta olmayan çiftçilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Hizmetleri unutulmayacaktır.

Son Güncelleme: 14.05.2021 12:48
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarDünya Çiftçiler Günü14 Mayıs
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