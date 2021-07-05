Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
23 sabıkası ve askıda 5 davası daha var
23 sabıkası ve askıda 5...
Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı
Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Elazığ Muharip Gaziler Derneği Kıbrıs Gazilerini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Elazığ temasları çerçevesinde Elazığ Muharip Gaziler Derneği Kıbrıs Gazilerini ziyaret etti. 

05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:33
83 Okunma
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Elazığ Muharip Gaziler Derneği Kıbrıs Gazilerini Ziyaret Etti

Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda her zaman iki devletten yana olduğunu ancak resmi müzakerelerde, masada federasyon olduğu için gündeme getiremediğini belirterek, "Allah nasip etti, federasyon defterini kapatmış bulunmaktayız" dedi.

Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye halkının her zaman beraber olacağını belirten Tatar, federasyon çatısı altında Kıbrıslı Türkleri Türkiye'den tamamen kopartmanın amaçlandığını anlattı.

Tatar, "Rum - Yunan ikilisinin oynadığı bu tezgâh bizleri yolumuzdan şaşırtmayacaktır. Bizler Türkiye'miz ile birlikte Doğu Akdeniz'de hak ve hukukumuzu koruyarak siyasetimizi sürdüreceğiz" diyerek, bu sene 20 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'ı ziyaret edeceğini ve 20 Temmuz'un çok anlamlı bir törenle kutlanacağını vurguladı.

Tatar, Elazığ Muharip Gaziler Derneği Kıbrıs Gazilerini ziyaretinde şunları kaydetti: 
"Sayın Denktaş her zaman iki devlet demişti ama resmi müzakerelerde onu gündeme getirememişti çünkü politika federasyondu. Allah nasip etti, federasyon defterini kapatmış bulunmaktayız. Türkiye'nin de tam desteği ile Kıbrıs'ta iki ayrı, bağımsız, eşit egemen devlet diyoruz. Bu da bir bakıma sizlerin temennisidir. Çünkü sizler Kıbrıs Barış Harekâtına katılmak suretiyle, Kıbrıs Türk halkına bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazandırmış o kutsal ve kahraman insanların birer temsilcisisiniz."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TKÖD Başkanlığına Avcı Tek Aday Olarak Yeniden Seçildi
TKÖD Başkanlığına Avcı Tek Aday Olarak Yeniden Seçildi
Trafik Suçlarında Sürat İhlali İlk Sırada
Trafik Suçlarında Sürat İhlali İlk Sırada
Türkiye, Her Alandaki İmkanlarını KKTC ile Paylaşıyor
Türkiye, Her Alandaki İmkanlarını KKTC ile Paylaşıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim