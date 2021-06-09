Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
2 gün daha tutuklu kalacaklar
2 gün daha tutuklu kalacaklar
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
10 gün cezaevine gönderildi
10 gün cezaevine gönderildi
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün saat 11:00’da Gazimağusa Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan İsmail Arter ile bir görüşme yaptı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 14:52
14 Okunma
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Cumburbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaretinde, kapalı Maraş ve Gazimağusa ile ilgili diğer konular konuşulurken, Covid-19 ile mücadelede belediyenin çalışmalarından dolayı Başkan İsmail Arter’i kutladı ve teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, Gazimağusa’da önce özel eğitim Merkezi’ni ardından da Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret ettiğini,  pandemi döneminde kesintisiz eğitim verilen Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nde öğrencilerin topluma kazandırılması için yapılan çalışmalar ve devletin bu kuruma hassasiyetinin önemli olduğunu söyledi. Tatar, gelişen ve büyüyen KKTC’de Gazimağusa bölgesinde ciddi yatırımların olduğunu, Gazimağusa Belediyesi’nin en önemli belediyelerden biri olduğunu, Maraş’ın açılması ve Gazimağusa ile bir bütün olması için de belediyenin de Maraş’ta altyapı çalışması yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan olduğu dönemde kapalı Maraş’ın açılmasının belli koşullara bağlandığını ancak sahil  şeridi ve kamu alanlarının açıldığını, Gazimağusa’nın halkın ve turistlerin ziyaret ettiği bir turizm destinasyonu ve cazibe merkezi olma yolunda ilerlediğini ifade ederek, Gazimağusa denilince tarihi eserleri ve Maraş boyutu ile turistlerin özel ilgi duyacağı bir marka olarak kendisini dünyaya tanıtmakta olduğunu, dünyanın farklı yerlerinden gelip Maraş’ı ziyaret edenlerin olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC’den 50 bin aşı daha geldiğini, daha önce 140 bin aşı geldiğini, AB’den gelen 35 bin aşı ile birlikte yüzde 20’nin üzerinde aşılama oranı olduğunu, bunun arkasının daha geleceğini belirterek, uzun zamandan beridir alınan tedbirler ile pandeminin iyi yönetildiğini, vaka sayısının güney Kıbrıs’a göre daha umutlandıran rakamlar olduğunu, aşılamanın devam etmesiyle birlikte açılma ve turizme katkısının görüleceğini söyledi. Öğrenci akışının başlamasıyla birlikte Gazimağusa’nın pandemi öncesindeki  ekonomik koşulları yakalamasının sağlanacağını, Maraş açılımı ile turizm potansiyelin arttığını, Gazimağusa’nın eski  ekonomik boyutu yeniden kazanmasını temenni etti. İmar Planı konusunda sıkıntıların yaşandığını, kendisinin imzalamadığı imar planını bir mimar olarak Ersan Saner’in bir düzene getireceğini ifade eden Tatar, açılan Maraş’la bir bütün olarak İmar Planının Yeniboğaziçi ve İskele ile birlikte halkın iş dünyasının da destekleyeceği ortak bir zeminde buluşularak dış yatırımcıyla birlikte ülke ekonomisine itici güç olmasını istedi. Çalışmaları yerinde görmekten Başkan İsmail Arter ile görüşmekten mutlu olduğunu, ayrıca Belediyenin pandemide gösterdiği başarıdan Belediye Başkanı İsmail Arter’i kutlayan Tatar, onun şahsında belediye ve çalışanlarına başlarılar diledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter,

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Gazimağusa’yı ve Belediyeyi ziyaret etmiş olmasından dolayı çok mutlu olduklarını ve onurlandıklarını ifade ederek, Belediye olarak çalışmalara devam ederken, Cumhurbaşkanı ile bilgi paylaşımında bulunduklarını ancak Cumhurbaşkanının yapılan çalışmaları yakından görmesinin daha verimli olduğunu söyledi. Gazimağusa’nın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın belirttiği gibi çok önemli bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Arter, fazla bozulmuş bir yapısı olmamakla birlikte İmar Planı yapılmasının çok önemli olduğunu, uzun yıllardan beridir imar planının yapılması gerektiğini söylediğini ve çalışmaları başlattıklarını belirtti. Başkan Arter, her geçen zamanda tıkanma olduğunda işin biraz daha zorlaştığını, bir an evvel emirnamelerden kurtulup, paydaşların desteğini alan bir imar planının hayat bulması gerektiğini düşündüğünü ifade ederek, imar planı başladığında Maraş açılımının olmadığını, kapalı Maraş da düşünüldüğünde entegre bir çalışmanın olması gerektiğini toplantılarda söylediğini belirtti. Başkan İsmail Arter, Gazimağusa’nın yarısının  kanalizasyona bağlıyken diğer yarısının proje beklediğini, şimdi ise nüfusu 100 binlere çıkabilecek bir Maraş potansiyelinin önlerinde durduğunu, ileriye dönük çalışmanın olması gerektiğini, ayrıca kapalı Maraş’ın su hatları, telefon ve elektrikle ilgili çalışmaların başlaması gerektiğini, Belediyenin kamuya ait  yerlerde bu çalışmaları teknik olarak yaptığını, ekiplerin kurulduğunu,  Belediyede bir  ofisi de bu iş için ayırdıklarını söyledi. Şehrin diğer bölgelerindeki çalışmaların  hız kesse de devam etiğini, hep söylenen  Salamis Yolu’nun da 2. etabının 1 yılda biteceğini ifade ederek, ekonomik sıkıntıya rağmen Salamis Yolunun 2. Etabı için bugün sözleşme imzaladıklarını söyledi. Başkan Arter, bütün dünyayı saran pandeminin ülkemizde sağlıkla ilgili büyük sıkıntı yaşatmasa da ekonomik sıkıntıların olduğunu, bunun belediyeyi etkilediğini, tahsilatlarda düşüşler olduğunu, bunun çalışmaları yavaşlattığını söyledi. Covid-19’un Mart 2020’de başladığında Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyeleriyle bütün tedbirleri aldıklarını, PCR testlerinin Belediyenin personeli ile yapıldığını, “bu bizim görevimiz değil Sağlık Bakanlığı’nın görevidir” diye hiçbir zaman düşünmediklerini belirtti. Başkan İsmail Arter diğer özelliklerinin yanında, Gazimağusa’nın ülkenin seracılıktan elde ettiği üretimin yüzde 70’ine sahip olduğunu, liman, öğrenci, turizm, tarihi eser ve ülkenin en çok sulak alana sahip kenti olarak Gazimağusa’nın dikkat çektiğini, sulak alanların sivrisinek problemini beraberinde getirdiğini, bunun sorumluluklarını artırdığını belirtti. Hem doğayı korumak hem de sivrisineklerle mücadele etmenin birlikte yürütüldüğünü, zaman zaman eleştiri alsa da bu konuda başarılı olduğunu, her türlü kimyasal ilacı kullanmanın da zararı olduğunu, biyolojik mücadeleyi öne çıkardıklarını aktardı.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarCumhurbaşkanıGazimağusa Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim
Tatar: Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim
Yeniboğaziçi’nde Elektrik Kesintisi Olacak
Yeniboğaziçi’nde Elektrik Kesintisi Olacak
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan Kültür ve Dayanışma Birliği Başkanı Shahzad Khurram’ı kabul ederek görüştü
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan Kültür ve Dayanışma Birliği Başkanı Shahzad Khurram’ı kabul ederek görüştü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim