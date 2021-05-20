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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gençlerle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir grup gençle, Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 14:20
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gençlerle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, gençleri kabul eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 102 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığını hatırlattı, bu günün, ayrıca, “Atatürk’ün tüm dünya gençlerine armağan ettiği gün” olduğunu söyledi.

Gençlere önem verdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin iyi eğitim almasının, kendilerine verilen fırsatları iyi değerlendirmelerinin, karakter sahibi, vatan ve bayrak sevgisi içinde bireyler olarak toplumun geleceği için, devlete ve vatana sahip çıkmalarının önemine vurgu yaptı. 

Dünya ile entegre olarak, dünyadaki gelişmeleri ve yenilikleri takip eden çağdaş, kültürlü, eğitimli, donanımlı ve özgüvenli Kıbrıslı Türk gençlerinin, geleceğe hazırlanmaları gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin, Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle gençlere her türlü fırsatı vermeye devam edeceğini dile getirdi.

Tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerden gelen soruları da yanıtladı.

“Cumhurbaşkanı olmak nasıl bir duygudur” sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı olarak halkın beklentilerini ve sorunlarını, oluşturulan ekip ile değerlendirerek, en iyisini yapmaya çalıştıklarını, yeni vizyonla Kıbrıs Türk halkını daha iyi noktalara taşıyarak, özellikle Kıbrıs konusunda Kıbrıs Türk halkının haklarını ve çıkarlarını korumanın önceliği olduğunu ifade etti.

“Geçmişini bilmeyen halklar ve toplumlar yok olmaya mahkumdur” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte neler yaşandığını gençlerin bilmesi gerektiğinin altını çizdi. Öfke ve nefret duygularını taşımadan geçmişi bilmenin geleceğe daha güvenle bakabilmeyi sağlayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs adasının tarihini ve coğrafyasını iyi bilmek gerektiğini söyledi.

Bir soru üzerine, Kıbrıs Türk halkının kendi kültürel geleneklerine, maneviyatına ve değerlerine sahip çıkarak bu kültürlerini sürdürdüklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Anadolu’dan atalarımızın bir uzantısı olarak kültürümüzü devam ettirmeyi başardık” dedi. Tatar, Kıbrıs’ta ayrı bir halk olarak Kıbrıslı Türklerin gelecekte de kendi kültürlerini devam ettirmesinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunu dünyanın artık bildiğini, ülkede yabancı ülkelerden öğrencilerin eğitim aldığını, dünyanın çeşitli ülkelerinden turistlerin geldiğini anlattı.

Bir soruya karşılık Cumhurbaşkanı Tatar, eğitim sistemine değinerek, iyi eğitimli bir halkın torunları olarak mücadele ettiğimizi söyledi ve pandemi dolayısıyla eğitimin çevrim içi devam ettiğini, öğretmenlerin bu koşullardan dolayı daha özverili çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, çalışmak ve üretmek gerektiğine işaret ederek, gençlere bu konuda güvendiğini ifade etti.

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Ersin Tatar
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