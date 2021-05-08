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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "Anneler Günü" Mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Anneler Günü" nedeniyle mesaj yayınladı.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 20:49
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "Anneler Günü" Mesajı

Tatar, “Sevgiyi, saygıyı, birlikte yaşamayı, dayanışmayı, paylaşmayı, vatan sevgisini bizlere öğreten ve gelecek nesillerin yetişmesinde en büyük görev ve sorumluluğu üstlenen annelerimizin ‘Anneler Günü’nü kutluyorum.” Dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajını şöyle sürdürdü:

“Bir ülkede mutluluğun ve huzurun sağlanmasında en büyük rolü üstlenen merhametin ve fedakarlığın sembolü annelerimizdir.

Onlar; sabır, hoşgörü ve sevgi dolu yürekleriyle, toplumsal yaşamda huzur ve barışın sağlanmasında en önemli rolü oynayan yapı taşlarımızdır. Bizler, anneleri baş tacı kabul eden, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören bir geleneğin çocuklarıyız.

Değerli Anneler,

Bu düşünce ve duygularla hayatlarını ailelerine adayan, saygı ve sevginin en büyüğünü hak eden annelerimizin gününü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum.”

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CumhurbaşkanıErsin TatarAnneler GünüAnneler
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