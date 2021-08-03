Cumhurbaşkanı Ersin Tatar İstanbul’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ulusal mücadelemizde ve direnişin örgütlenmesinde çok önemli bir yeri bulunan İstanbul Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin KKTC İstanbul Başkonsolosluğu himayelerinde düzenleyeceği 20 Temmuz Barış Harekatının 47. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere bugün saat 9.30’da eşi Sibel Tatar ile İstanbul’a gidecek.

İstanbul’da düzenlenecek etkinliklerde büyük bir katılım ile coşku ve heyecan beklenirken, Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs konusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunacak, bazı sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşları ile bir araya gelecek.

Kıbrıs Türk halkının sesini Anadolu'ya ve dünyaya duyurmak üzere 1946 yılında kurulan Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin pek çok şehirde de şubeleri açılırken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 1997-2001 tarihleri arasinda İstanbul Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin başkanlığını yapmıştı.