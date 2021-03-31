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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayıp Şahıslar Komitesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “esas sıkıntıyı yaşayan Kıbrıslı Türk ailelerdir” diyerek, Milletvekili Cengiz Ratip gibi birçok kişinin naaşına halen ulaşılamadığını dile getirdi.

31 Mart 2021 Çarşamba 18:56
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayıp Şahıslar Komitesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretteki konuşmasında, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yıllardan beridir çalışmalarını sürdürmekte olduğunu belirterek, Kıbrıslı Türklerin evlerinden alınmaları, yolda giderken kaybolmaları, iş yerlerinde EOKA’cılar tarafından alınmaları, kurşuna dizilip öldürülmeleri, yıllar sonra toplu mezarlarda ve kuyularda bulunmaları gibi olayların yaşandığını hatırlattı.  

Kayıpların akıbetinin belirlenmesi için Kayıp Şahıslar Komitesi’nin önemli ve meşakkatli çalışmalar ve araştırmalar yürüttüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, 15 Temmuz 1974 darbesi sonrası Kıbrıslı Rumların kendi aralarındaki iç savaş sonucu birçok Kıbrıslı Rum’un da kayıplar listesinde olduğunu belirterek, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit’in Kıbrıs’a gelirken Kıbrıs’a barış getirmek için geldiklerini ifade ettiğini hatırlatarak Rum tarafının kayıplarının 1974’ten sonra olduğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, “esas sıkıntıyı yaşayan Kıbrıslı Türk ailelerdir” diyerek, Milletvekili Cengiz Ratip gibi birçok kişinin naaşına halen ulaşılamadığını dile getirdi.

Kayıpların ailelerinin kayıpların bulunmasını ve mezarlarına giderek dua etmek istediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, kayıpların tespit edilmesi sürecinde Kayıp Şahıslar Komitesi’nde çalışan herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin ilk başkanı Latife Bilgen’i yad ederek, 20 yıl KŞK Başkanlığı yapan babası Rüstem Tatar’a, Gülden Plümer Küçük’e ve şu anki KŞK Başkanı Hakkı Müftüzade’ye tüm hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. 

 İnsanların mağduriyetini minimuma indirmek için çalışıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, KŞK’ya başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyareti sırasında, Basın Yayın Araştırma Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt  ile Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı eşlik etti.

Anahtar Kelimeler:
TatarKayıp Şahıslar Komitesi
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