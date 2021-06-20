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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar KKTC’ye döndü!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurda dönüşünde Ercan Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında Antalya’daki temaslarını değerlendirdi..

20 Haziran 2021 Pazar 22:23
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar KKTC’ye döndü!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurda döndü.

Ülkeye dönüşünün ardından Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya devlet başkanları, dışişleri bakanları ve temsilcileri gibi binin üzerinde üst düzey yetkilinin katıldığı Antalya Diplomasi Formu’nda ve ikili gerçekleştirdiği temaslarını değerlendirdi.

Basın Toplantısında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’yla birlikte Perşembe günü Antalya’ya gitmişti.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarErcan HavalimanıCumhurbaşkanı
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