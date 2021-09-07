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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya Alaaddin Camisi’ndeki etkinliklere katıldı.

07 Eylül 2021 Salı 20:58
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya Alaaddin Camisi’ndeki etkinliklere katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada; 1571’de Kıbrıs’ı fetheden Osmanlı’nın torunları ve aynı milletin aynı soydan gelen insanları olduğumuzu dile getirdi. Burada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek Türk milletinin devletler kurup yönettiğini, Osmanlı’dan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin; Doğu Akdeniz’de de bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin var olduğunu söyledi. Bunun değerini ve anlamını bilen, Doğu Akdeniz’deki haklarımızı korumak için bu sorumluluğun bilinciyle KKTC Cumhurbaşkanı olarak bu görevi yürüttüğünü; “Anavatan ile uyum içinde, ulusal menfaatlerin ve milli çıkarların en iyi şekilde geleceğe taşınması için bu anlayışla yolumuza devam ediyoruz” diyerek böyle bir etkinlikte olmaktan gurur duyduğunu sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Tatar, katkı koyan herkese teşekkür etti.
 

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