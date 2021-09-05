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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kütahya’da…

Türkiye’de temas ve incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’daki temaslarının ardından Kütahya’ya geçti.

05 Eylül 2021 Pazar 16:42
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kütahya’da…

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar Kütahya’da yerel yöneticiler, bölge milletvekilleri, belediye başkanları ve halk tarafından büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılandı.

Vatandaşlar ellerinde KKTC bayrakları taşırken, Cumhurbaşkanı Tatar’a büyük sevgi gösterisinde bulundu.

 Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya’nın Domaniç bölgesinde bulunan ve “Devlet Ana” olarak anılan Hayme Ana’nın Türbesi’ni ziyaret etti. 

Hayme Ana, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin ninesi olup, Sungur Tekin, Gündoğdu Bey, Ertuğrul Gazi ve Dündar Bey’in annesiydi.

Cumhurbaşkanı Tatar Kütahya'da “Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri” etkinliğine katılacak, TV kanallarında Kıbrıs konusuyla ilgili açıklamalarda bulunacak, akşam saat 19.30’da ise sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya gelecek.  

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKütahya
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