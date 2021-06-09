Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan Kültür ve Dayanışma Birliği Başkanı Shahzad Khurram’ı kabul ederek görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de yaşayan Pakistan kökenli kardeşlerimizin çalışarak başarılı noktalara geldiklerini takdir ettiğini ifade ederek Pakistan ve Türk milletinin kültü, din ve inançlarının aynı olduğunu belirtti ve ülkemizde yaşayan Pakistan kökenli kardeşlerimize ve tüm Pakistanlı kardeşlerimize sevgilerini iletti.

Shahzad Khurram, Cumhurbaşkanı Tatar’a KKTC’de yaşayan Pakistan kökenli KKTC vatandaşlarının sorunlarını aktarak yapılabilecekler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Khurram, Cumhurbaşkanı Tatar’ın sergilediği duruşu takdir ettiğini belirterek milli davanın kazanılacağına inanç belirtti ve Pakistan halkının KKTC’nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.