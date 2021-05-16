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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehit ailelerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bayram nedeniyle şehit eşleri Gül Gedik, Cemile Sözveren, Ayşe Kurtuluş ve Emine Tuncay’ı ziyaret etti.

16 Mayıs 2021 Pazar 13:29
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehit ailelerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Ramazan Bayramı nedeniyle, Şehit eşleri Gül Gedik, Cemile Sözveren, Ayşe Kurtuluş ve Emine Tuncay’ı ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan da eşlik etti.

Şehitleri yad ederek Allah’tan her bir şehit için rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, şehit ve gazilere olan minnet borcuna dikkat çekerek, şehitlerin fedakarlıkları sayesinde bugün huzur ve güvenlik içerisinde yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehit ailelerini ziyaret etti

“ŞEHİTLERİN FEDAKÂRLIKLARI GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMALI”

Bayram gibi toplumsal önemi olan günlerde şehit ailelerini ziyaret etmenin oldukça anlamlı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, vatan hizmetinde can vermiş şehitlerin yaptığı büyük fedakârlıkların asla unutulmaması gerektiğini ifade ederek, şehitlerin vatan için yaptıklarını gelecek kuşaklara aktarmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunun altını çizdi.

GAZZE’DE YAŞANANLAR… “DEVLETE SAHİP ÇIKALIM!”

Cumhurbaşkanı Tatar, halkın takdiri ile Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından, layığı ile görevini yerine getirmeye çalıştığının altını çizdi.

Gazze’de yaşanan saldırı olaylarına atıfta bulunarak, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün ne kadar önemli olduğunun bir kere daha anlaşıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, huzur ve güven dolu bir gelecek için çalışmaya devam edeceğini ifade ederek devlete herkesin sahip çıkması gerektiğini belirtti.

“DEVLETİN BEKASI İÇİN HALKIN EGEMENLİĞİ ŞART”

Halkın egemenliğinin devletin bekası için en önemli unsur olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu vesileyle tüm şehit ailelerine minnet duygularını sunarak halka birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. 

Halkın, huzur ve güven içerisinde yaşamasını şehitlerin yapmış olduğu fedakârlıklara borçlu olduğunu yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, şehitlerin asla unutulmayacağına dikkat çekti.

“TARİHİNİ BİLMEYEN TOPLUMLAR YOK OMAYA MAHKÛMDUR”

Geçmişte yaşanan acıları unutmanın mümkün olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Tarihini bilmeyen toplumlar yok olmaya mahkûmdur. Tarih bunu emretmektedir” şeklinde konuştu.

ŞEHİT AİLELERİ: “ONUR DUYDUK”

Şehit aileleri de yaptıkları konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a vefa duygusuyla gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle teşekkürlerini ilettiler. Cumhurbaşkanı Tatar’ın yapmış olduğu ziyaretten onur duyduklarını ifade eden şehit aileleri, ilk kez bir Cumhurbaşkanı tarafından ziyaret edilmelerinden duydukları mutluluğun altını çizdiler.

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Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarŞehit Eşleri
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