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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sınır kapılarının açılması kararıyla ilgili açıklama yaptı

Gereken tüm tedbirler alındığını belirten Tatar, “sınır kapılarının açılma kararı alındığı gün, bir günlük vaka yükselişinin haksız propaganda malzemesi yapılması manidardır” dedi.

03 Haziran 2021 Perşembe 19:51
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sınır kapılarının açılması kararıyla ilgili açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasında şunları kaydetti:

"Aralık 2019 da ilk kez ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgının Dünya Sağlık  Örgütü tarafından pandemi ilanı ile tüm dünya gibi ülkemizde de  bir yılı aşkın bir süreden beri  Covid-19 ile birlikte yaşamaya başladık. Başbakanlık dönemimden itibaren ülkemizin sağlık alt yapısı ve halk sağlığı ön plana alınarak dünyadaki gelişmeleri yakından takip edilerek yoğun testlerin yanı sıra karantina, tam kapanma  ve bölgesel kapanma gibi gerekli görülen tedbirleri kapsayan bir  dizi kararlar ve önlemler alarak süreç yönetilmiştir.

Yine, Cumhurbaşkanı olarak bu süreci Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve hükümet ile yakın istişare ederek yakından takipçisi oldum.  Covid -19 ile mücadelemizde tüm dünyada olduğu gibi günlük hatta dönemsel artışlar yaşanmış ve alınan tedbirler sonucu kontrollü bir şekilde  dünya ölçeğinde oldukça başarılı bir süreç geçirilmiştir.

Son günlerde vaka sayılarında  yaşanan düşüşler ile birlikte Cumhurbaşkanlığı İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi’nin, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yaptığı çalışmalar sonucunda sınır kapılarının açılması için gerekli çerçeve çizilmiş ve bugün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışman Vekili ve Barış Gücü Misyon Şefi Bayan Elizabeth Spehar’ın  daveti üzerine Rum Lider Anastasiadis ile çevrim içi gerçekleştirilen  görüşmede  karşılıklı mutabakat sağlanarak kapıların açılma kararı alınmıştır.


Bu bağlamda kapıların açılma kararı alındığı bugün de dönemsel ve günlük yükselişlerin haksız propaganda malzemesi yapılması manidardır. Dün itibarı ile bugüne dek Güney'de toplam 72 bin 573 vaka ve 361 can kaybı görülürken ülkemizde toplam 7 bin 356 ve 33 can kaybı görülmüştür. Bu rakamlar bize Güney’deki vaka ve ölüm sayılarının KKTC deki vaka ve ölüm sayılarının yaklaşık 10 katı olduğunu göstermektedir. Bunu nüfusa oranladığımızda KKTC’nin Covid-19 ile mücadelede daha başarılı olduğunu görmekteyiz.

Yeni normale göre yaşamayı öğrendiğimiz bu süreçte sağlığın yanı sıra insanlarımızın, esnafın  ve ekonominin refahı için açılımın yine hijyen ve kurallara uyarak dikkatli takiple yapılmasına özen gösterilmesi elzemdir.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
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