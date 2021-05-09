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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın Meclisi bilgilendirecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Cenevre zirvesi sonrası, yaşanan gelişmelerle ilgili yarın Meclisi bilgilendirecek.

09 Mayıs 2021 Pazar 10:13
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın Meclisi bilgilendirecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27-29 Nisan tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleşen 5+BM gayrıresmi Kıbrıs konferansı sonrası, yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Meclis’i bilgilendirecek.

Meclis Genel Kurulu’nun bu kapsamda Pazartesi günü saat 10.00’da ‘olağanüstü’ toplanması bekleniyor.

Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk kez Meclis Genel Kurulu’nda bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek olması üzerine Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından dün bir açıklama yapılarak, bu toplantıya katılmayacakları ifade edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarMeclisCenevre Zirvesi5BM Gayrıresmi Kıbrıs Konferansı
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