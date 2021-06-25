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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Yunanistan Başbakanı’na Ders Verdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile temaslarda bulunmak üzere Brüksel’e giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kaldığı otelin mutfağında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e Kıbrıs sorununu anlattı.

25 Haziran 2021 Cuma 15:34
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Yunanistan Başbakanı’na Ders Verdi

BAHAR SANCAR - Özel Haber

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile temaslarda bulunmak üzere Brüksel’e giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kaldığı otelin mutfağında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e Kıbrıs sorununu anlattı.

Gündem Kıbrıs’a açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “40 yıldır çözülemeyen Kıbrıs sorununun nasıl çözülebileceğini birinci ağızdan net olarak Yunanistan başbakanına anlattım. Bütün gerçekleri Yunanistan başbakanının yüzüne söyledim” dedi.

Ersin Tatar ayrıntılı ve detaylı açıklamayı ilerleyen saatlerden yapacağını kaydetti.

Son Güncelleme: 25.06.2021 17:04
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs SorunuKiriakos MiçotakisAntonio GuterresYunanistanErsin Tatar
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