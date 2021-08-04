Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurda döndü

Ercan Havalimanı’nda açıklama yapan Tatar, ilk olarak, İstanbul Ticaret Odası’nı (İTO) ziyaret ederek, İTO Başkanı Avdagiç ve İstanbul iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiğini anlattı. Tatar, KKTC’nin ekonomik durumu, geleceğe yönelik projeleri konuştuklarını ve İstanbul Ticaret Odası ile temasları arttırma kararı aldıklarını söyledi.

1964'te Türk Hava Kuvvetleri’nin Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda, uçağı Rum uçaksavarlar tarafından vurulunca paraşütle atladıktan sonra esir düşen, Rumlar tarafından işkenceye maruz kalarak hayatını kaybeden Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in İstanbul Edirnekapı'da bulunan Sakızağacı Hava Şehitliği'ndeki anma törenine katıldığını aktaran Tatar, “Topel’in Kıbrıs’ta şehit edildiği yerden aldığımız toprağı mezarına bıraktık. Toprağı bol olsun. Cengiz Topel gibi Kıbrıs davasına hizmet etmiş kişiler olmasaydı, bu bedelleri ödemeseydik bugün KKTC olmayacaktı” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun başında olduğu Manavgat’taki Yangın Yönetim Merkezi’ni ziyaret ettiğini kaydeden Tatar, Manavgat bölgesinde çıkan yangın ve bölgede yaşananların sunumunun yapıldığını söyledi.

"MANAVGAT'TA NEM ORANININ DÜŞÜK OLMASI VE RÜZGARLAR NEDENİYLE BAZI BÖLGELERDE YANGIN DEVAM EDİYOR"

Nem oranının önemli ölçüde düştüğü ve rüzgarların devam etmesi nedeniyle yangınların bazı bölgelerde devam ettiği bilgisini aldığını söyleyen Tatar, “Çok sayıda araç- gereç, helikopter ve 5 binden fazla çalışanla yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Hafta sonu nem oranının yükselmesi ve rüzgarların etkisinin azalması ile haftasonuna doğru yangınlarla mücadele netice alınacağı ifade edildi” diye konuştu.

“Türkiye’nin acısı bizim açımızdır, mutluluğu mutluluğumuzdur” diyen Tatar, “Hükümetin talimatı ile 21 kişilik ekip, Taşucu üzerinden Antalya’ya yola çıktı. Oraya ulaşmak üzere olduklarını biliyorum. Sayın Çavuşoğlu, kardeş ekiplerin yangınla mücadeleye verdiği destek nedeniye memnuniyetini dile getirdi. Çalışmalara katılacak olan ekiplere başarılar diliyorum” dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI