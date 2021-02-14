Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’a Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım.
Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.
CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’a Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
14 Şubat 2021 Pazar 12:01
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’a Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.