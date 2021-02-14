CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’a Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım.

Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.