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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Hocalı Katliamı mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hocalı Katliamı’nın 29. yıl dönümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

26 Şubat 2021 Cuma 16:23
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Hocalı Katliamı mesajı

Tatar mesajında;

“Ermenistan silahlı güçleri tarafından 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrine yönelik saldırılarda gerçekleşen vahşetin ve soykırımın 29’uncu yıl dönümündeyiz. İnsanlık ve dünya tarihinde kara bir leke olarak yer alan Hocalı katliamında aralarında yaşlıların, kadınların ve çocukların da bulunduğu 613 Azerbaycanlı kardeşimiz Ermeni güçleri tarafından vahşice katledilirken, yüzlercesi kaçırılmış, binlercesi de esir alınmıştı. Kaçırılan Azerbaycanlı kardeşlerimizden de bugüne kadar haber alınamamıştır.

Aradan yıllar geçse de unutulamayacak olan bu katliamı yeniden lanetler, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına kardeş Azerbaycan halkına bir kez daha başsağlığı diler, bu katliamda hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimizi saygıyla anıyorum.

Kardeş Azerbaycan halkının Dağlık Karabağ konusundaki haklı ve mukaddes davasında başarıya ulaşacağına yürekten inanırken, Dağlık Karabağ harekatında şehit düşenleri de bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyor, kardeş Azerbaycan halkına en içten ve en samimi duygularımla Kıbrıs Türk halkının dayanışma ve birlikteliğini iletirim.”dedi
        
 

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