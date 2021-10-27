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“Cumhurbaşkanı kalsın Anadolu'da burayı da telefonla idare etsin”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

27 Ekim 2021 Çarşamba 10:43
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“Cumhurbaşkanı kalsın Anadolu'da burayı da telefonla idare etsin”
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ÖZEL HABER

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“CUMHURBAŞKANI KALSIN ANADOLU’DA BURAYI DA TELEFONLA İDARE ETSİN”

Erken seçimin ne zaman olması gerektiği hakkında konuşan Erkut Şahali, “Şuanda yaşanan durumun bir baskısı ve dayattığı bir gerçek, cumhurbaşkanının he zamankinden daha sorumlu ve görevde başında olması gereken bir durumdayız. Ama sayın cumhurbaşkanı ara ara ülkede bulunuyor ve gidiyor. Ve gideceğini de söylüyor. Allah yol açıklığı versin. Gitsin de gelmesin o zaman boşuna yol masrafı etmesin. Çünkü her gidiş geliş ciddi bir mali külfettir. Mademki haftanın yarısını İstanbul’da Ankara’da ve Anadolu’nun diğer yerlerinde kalsın orada. Burayı telefonla idare etsin” diyerek eleştiride bulundu. 
Şahali, “Sayın cumhurbaşkanı gündeme o kadar uzak ki bizim mecliste konuşup da az çok ortaya çıkardığımız şekli ortaya çıkardı zaten. Seçimlerin yapılabileceği en muhtemel tarih 9 ocak gibi duruyor. Çünkü UBP’nin kurultayın bitmesini beklemek gibi bir zorunluluğumuz var. Aslında yok ama var. Çünkü UBP kendi kurultayını bitirmediği takdirde yapılacak ilk seçime katılma ehliyetine sahip değildir mevzuat gereği. Dolayısıyla o kurultay bittikten 60 gün sonra bir seçim yapılabilir ve UBP de o seçime katılabilir” dedi.

Son Güncelleme: 27.10.2021 10:46
Anahtar Kelimeler:
Erkut ŞahaliÇiğdem AydınErsin Tatar
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