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Cumhurbaşkanı Macron pazar ziyaretinde domatesli saldırıya uğradı

Fransa'nın Cergy şehrinde bulunan bir pazara giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir kişi domates fırlattı. Korumalar Macron'u şemsiye açarak alandan uzaklaştırdı.

27 Nisan 2022 Çarşamba 19:18
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Cumhurbaşkanı Macron pazar ziyaretinde domatesli saldırıya uğradı

Geçtiğimiz günlerde Fransa'da yaklaşık 49 milyon seçmenin sandık başına gittiği seçimde, Emmanuel Macron, cumhurbaşkanlığı yarışını açık ara farkla kazanarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Seçim sonrası halkına teşekkür etmek için ziyaret düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'in de içinde bulunduğu İle-de-France bölgesindeki Cergy şehrinde bulunan bir pazara gitti.

Gezisi sırasında Fransızlarla sohbet eden Macron'a bir kişi domates sosu fırlattı ancak domates Macron'un arkasındaki 2 kişiye isabet etti.

Güvenlik görevlileri, Macron’u korumak için hemen şemsiye açtı.

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