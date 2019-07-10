Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakan Ünal Üstel’i kabul ederek görüştü

Bakanlık görevine başlamasının ardından Cumhurbaşkanı’na ilk ziyaretini yapan Turizm ve Çevre Bakan Ünal Üstel, bakanlığının çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı’na bilgi vererek turizm ve çevre konularında bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’nın uyumlu çalışmasının halkın yararına olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde gerek turizm gerekse çevre konularında devam eden çalışmalarla ilgili olarak bakanlıkla verimli bir işbirliği geliştirebileceklerine inandığını belirtti.

(BRT/CUMHURBAŞKANLIĞI)