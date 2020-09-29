Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Canlı yayından neden korktu?

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, Gündem Kıbrıs ekranlarında yayınlanan ve tüm cumhurbaşkanı adaylarının seçmenle buluştuğu, seçmenin de adaylara sorularını yönelttiği, Kuzey Kıbrıs'ta seçimin nabzını tutan "Seçim Gündemi" programına katılmayı reddetti.

Daha önce de Kanal T'de yayınlanacak olan ve üç usta gazetecinin programına önce katılmayı kabul edip, ardından programdan bir gün önce programa katılmayacağını bildiren Akıncı'nın, Gündem Kıbrıs'ın da canlı yayınına çıkmayacağını bildirmesi seçmen tarafından tepkiyle karşılandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kitle etkinliklerinin ve toplantılarının yasak olduğu KKTC'de, seçmenin adayların vizyon ve seçime dair görüşlerinin ele alındığı ve adaylarla doğrudan iletişim kurabilme fırsatı bulduğu "Seçim Gündemi" programına katılmayan Akıncı'nın bu tavrı, seçmen tarafından "Şeffaflık" ve "Seçmenin iradesine müdahale" olarak algılandı.