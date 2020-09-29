Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Ersin tatardan canlı yayın programı için açıklama!
Hırsız teminatla serbest kaldı
Hırsız teminatla serbest kaldı
Barışmak istediği eşini kaçırdı, tutuklandı
Barışmak istediği eşini kaçırdı, tutuklandı
Baktı diye darp edildi
Baktı diye darp edildi
Motor hırsızı kıskıvrak yakalandı
Motor hırsızı kıskıvrak yakalandı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Canlı yayından neden korktu?

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, Gündem Kıbrıs ekranlarında yayınlanan ve tüm cumhurbaşkanı adaylarının seçmenle buluştuğu, seçmenin de adaylara sorularını yönelttiği, Kuzey Kıbrıs'ta seçimin nabzını tutan "Seçim Gündemi" programına katılmayı reddetti. 

29 Eylül 2020 Salı 20:02
2150 Okunma
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Canlı yayından neden korktu?

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, Gündem Kıbrıs ekranlarında yayınlanan ve tüm cumhurbaşkanı adaylarının seçmenle buluştuğu, seçmenin de adaylara sorularını yönelttiği, Kuzey Kıbrıs'ta seçimin nabzını tutan "Seçim Gündemi" programına katılmayı reddetti. 

Daha önce de Kanal T'de yayınlanacak olan ve üç usta gazetecinin programına önce katılmayı kabul edip, ardından programdan bir gün önce programa katılmayacağını bildiren Akıncı'nın, Gündem Kıbrıs'ın da canlı yayınına çıkmayacağını bildirmesi seçmen tarafından tepkiyle karşılandı. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kitle etkinliklerinin ve toplantılarının yasak olduğu KKTC'de, seçmenin adayların vizyon ve seçime dair görüşlerinin ele alındığı ve adaylarla doğrudan iletişim kurabilme fırsatı bulduğu "Seçim Gündemi" programına katılmayan Akıncı'nın bu tavrı, seçmen tarafından "Şeffaflık" ve "Seçmenin iradesine müdahale" olarak algılandı.

Son Güncelleme: 29.09.2020 20:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mandrezli 2020-09-29 20:24:46

Amma taraflı haber yaparsınız ha

Cevapla
Beğenmedim! (2)
İlgili Haberler
Ersin tatardan canlı yayın programı için açıklama!
Ersin tatardan canlı yayın programı için açıklama!
Ali Pilli : 5 pozitif vakaya rastlandı
Ali Pilli : 5 pozitif vakaya rastlandı
TOPLU TAŞIMACILAR, OKULLARIN AÇILMASINDAN MEMNUN
TOPLU TAŞIMACILAR, OKULLARIN AÇILMASINDAN MEMNUN
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim