Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Gazimağusa’da Perşembe Pazarı’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Gazimağusa’da Perşembe Pazarı’nı ziyaret ederek, esnaf ve halk ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya pazar ziyaretinde Gazimağusa Belediye Belediye Başkanı İsmail Arter de eşlik etti.

Esnaf ve halkın, dilek, görüş ve sıkıntılarını dinleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, esnafa kazançlı işler diledi. Pazar ziyaretinde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya büyük ilgi göstererek fotoğraf çektirdi. Birçok yurttaş, “Sayın Cumhurbaşkanımız, barış için çalışın, önümüzde olun” diye duygularını paylaştı

(BRT/SM)