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Cumhurbaşkanı Sözcüsü: "Başbakanlık makamının boş kalma sebebi sistemdeki eksiklik"

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Başbakanlık makamının boşalmasından dolayı meydana gelen sıkıntıların “sistemdeki eksiklikten” kaynaklandığını belirtti.

02 Aralık 2020 Çarşamba 18:00
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Cumhurbaşkanı Sözcüsü: "Başbakanlık makamının boş kalma sebebi sistemdeki eksiklik"

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Başbakanlığın “vekaleten başka bir bakana bırakılması” hususunda Sözleşmeler Yasası’nın ilgili maddesi altında “Asil” ortadan kalktığında, vekillik ilişkisinin de sona erdiğini hatırlatarak, hükümette meydana gelen boşluğun hata ile değil, yasal düzenlemeden kaynaklandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nın, 105, 108, 143 ve 158. maddeleri altında, Cumhurbaşkanı’na, Yüksek Mahkeme Başkanı’na, Başsavcı’ya ve bir bakanın başka bir bakana geçici olarak vekillik etme durumunun açıkça düzenlendiğini, ancak, özellikle Başbakan’a vekillik etme durumunun düzenlenmediğini ifade etti.

Başbakanlığın vekaleten başka bir bakana bırakılması hususunun Sözleşmeler Yasası’nın ilgili maddesi altında “Asil” ortadan kalktığında vekillik ilişkisinin de sona erdiğini ifade eden Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, “Cumhurbaşkanı” olarak göreve başladığı gün, “Başbakan” olarak asil yetkisinin ortadan kalktığını belirtti.

Doğruyol, bu şartlar altında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, vekaleten yerini doldurmak üzere başka bir bakan atamış olsaydı, bu vekaletin, Başbakanlığı’nın düştüğü tarihten itibaren hukuken geçersiz ve usulsüz olmuş olacağına işaret etti.

Bu hukuki gerçekler ışığında, hükümette meydana gelen boşluğun, hata ile değil, yasal düzenlemeden kaynaklandığını belirten Doğruyol, erken bir zamanda hükümetin kurulmasını arzu ve temenni ettiğini kaydetti.

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