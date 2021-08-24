Cumhurbaşkanı Tatar 1. Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocuklar Eğitim Çalıştayı’nda görev alanları kabul etti

“HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIM”

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkede üstün zekalı ve üstün yetenekli bireylerin eğitimlerinin sürdürülebilir bir şekilde başlamasının sağlanması amacı ile gerçekleştirilen ve bu alanda bir ilk olan 1. Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocuklar Eğitim Çalıştayı’nda görev alan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, Lefke Avrupa Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman ve Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Araştırma Şubesi’nde uzman Süreyya Geylan Gürdal’ı kabul ederek yapılan çalıştayla ilgili bilgi aldı.

Kabulde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunulan raporda 15-16 Haziran 2021 tarihinde 2 tam gün olmak suretiyle çeşitli üniversitelerden eğitimciler, sendika temsilcileri ve farklı alanlarda bir çok uzmanın katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, üstün zekalı ve üstün yetenekli öğrencilerin okullarında ayrım yapılmaksızın, kendi sınıflarında programlarının farklılaştırılması ile desteklenmesi konusunda vardıkları fikir birliğinden bahsederek eğitim- öğretim yılının başlamasıyla birlikte bu alandaki çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu alandaki çalışmalara destek verdiğini ve gelişmelerden memnun olduğunu, pandemi sürecinde okulların açılmasıyla birlikte üstün yetenekli ve üstün zekalı çocukların eğitiminin hassasiyetine değinerek erken yaşta gerekli alt yapının oluşturulmasının gerektiğini söyledi. Bu tür çalışmalarla birlikte bu çocuklar için yaratılan fırsatların fevkalade önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu gibi çalışmalara her zaman destek verdiğini, takdir ettiğini belirterek çalıştaya katkı koyan eğitimcilere, sendika temsilcilerine ve bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

