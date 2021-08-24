Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
16 yaşındaki kıza taciz
16 yaşındaki kıza taciz
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler

Cumhurbaşkanı Tatar 1. Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocuklar Eğitim Çalıştayı’nda görev alanları kabul etti

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Araştırma Şubesi yetkililerini kabul etti.

24 Ağustos 2021 Salı 12:51
108 Okunma
Cumhurbaşkanı Tatar 1. Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocuklar Eğitim Çalıştayı’nda görev alanları kabul etti

“HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIM”
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkede üstün zekalı ve üstün yetenekli bireylerin eğitimlerinin sürdürülebilir bir şekilde başlamasının sağlanması amacı ile gerçekleştirilen ve bu alanda bir ilk olan 1. Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocuklar Eğitim Çalıştayı’nda görev alan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, Lefke Avrupa Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman ve Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Araştırma Şubesi’nde uzman Süreyya Geylan Gürdal’ı kabul ederek yapılan çalıştayla ilgili bilgi aldı.
Kabulde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunulan raporda 15-16 Haziran 2021 tarihinde 2 tam gün olmak suretiyle çeşitli üniversitelerden eğitimciler, sendika temsilcileri ve farklı alanlarda bir çok uzmanın katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, üstün zekalı ve üstün yetenekli öğrencilerin okullarında ayrım yapılmaksızın, kendi sınıflarında programlarının farklılaştırılması ile desteklenmesi konusunda vardıkları fikir birliğinden bahsederek eğitim- öğretim yılının başlamasıyla birlikte bu alandaki çalışmaların devam edeceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Tatar, bu alandaki çalışmalara destek verdiğini ve gelişmelerden memnun olduğunu, pandemi sürecinde okulların açılmasıyla birlikte üstün yetenekli ve üstün zekalı çocukların eğitiminin hassasiyetine değinerek erken yaşta gerekli alt yapının oluşturulmasının gerektiğini söyledi. Bu tür çalışmalarla birlikte bu çocuklar için yaratılan fırsatların fevkalade önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu gibi çalışmalara her zaman destek verdiğini, takdir ettiğini belirterek çalıştaya katkı koyan eğitimcilere, sendika temsilcilerine ve bakanlık yetkililerine teşekkür etti.
 

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarMilli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Piyasadaki tüpler nerede? Vatandaş da marketçi de isyan etti
Piyasadaki tüpler nerede? Vatandaş da marketçi de isyan etti
Eroğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama
Eroğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama
16 yaşındaki kıza taciz
16 yaşındaki kıza taciz
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim