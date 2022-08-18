Künye
Kıbrıs 26
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
3 ay cezaevine gönderildiler
3 ay cezaevine gönderildiler
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
“Borcunu ödemezsen 11 mermiyi üzerine boşaltıp seni öldürecem”
Kuru sıkı tabancayla tehdit!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!

Cumhurbaşkanı Tatar, 12. Pulya Festivali’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Pulya Festivali’nin açılışını yaptı.

18 Ağustos 2022 Perşembe 11:49
40 Okunma
Cumhurbaşkanı Tatar, 12. Pulya Festivali’nin açılışını yaptı


Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Tatar, pandemi döneminin geride kalmasıyla festivallerin yeniden hayat bulduğunu dile getirdi.

Tatar, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı ve personelin özveriyle çalıştığını ve bölge halkıyla turistlere büyük hizmetler verdiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının geçmişte büyük acılardan geçip bu günlere geldiğine dikkati çeken Tatar, KKTC’de özgür irade ile var olma mücadelesi verildiğini dile getirdi.

Bölgenin turizm potansiyelinin büyük olduğunu belirten Tatar, kültüre, sanata, çevreye ve doğaya her zaman sahip çıkılması gerektiğini söyleyerek, festivalin düzenlenmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP’li belediye başkanlarından PM ve MYK’ya adaylık yazısı
UBP’li belediye başkanlarından PM ve MYK’ya adaylık yazısı
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
3 ay cezaevine gönderildiler
3 ay cezaevine gönderildiler










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim