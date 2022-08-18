Cumhurbaşkanı Tatar, 12. Pulya Festivali’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Tatar, pandemi döneminin geride kalmasıyla festivallerin yeniden hayat bulduğunu dile getirdi.

Tatar, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı ve personelin özveriyle çalıştığını ve bölge halkıyla turistlere büyük hizmetler verdiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının geçmişte büyük acılardan geçip bu günlere geldiğine dikkati çeken Tatar, KKTC’de özgür irade ile var olma mücadelesi verildiğini dile getirdi.

Bölgenin turizm potansiyelinin büyük olduğunu belirten Tatar, kültüre, sanata, çevreye ve doğaya her zaman sahip çıkılması gerektiğini söyleyerek, festivalin düzenlenmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.