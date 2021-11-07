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Cumhurbaşkanı Tatar 33 Çocuğun Toplu Sünnet Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Kadınlar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 33 çocuğun sünnet törenine katıldı.

07 Kasım 2021 Pazar 13:00
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Cumhurbaşkanı Tatar 33 Çocuğun Toplu Sünnet Törenine Katıldı
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Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, dernek başkanı Meral Çakmak, etkinlikte yaptığı konuşmada, her şeyin çocuklar ve aile için olduğuna işaret ederek, emeği geçenlere ve törene katılan Tatar’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, törendeki konuşmasında, başta eşi Sibel Tatar’a, Kıbrıs Kadınlar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Meral Çakmak’a ve törenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
 
İnsanlara değer vermenin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, çocuklara gösterilen ilgi ve alaka, yardımlaşma ve dayanışmayla birlik içinde olduklarını ifade etti.
 
“Kimse yalnız değildir. KKTC devleti vardır. Bizler varız. Hep birlikteyiz ve hep birlikte olmaya devam edeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, insanların ve halkın mutluluğuna önem verdiklerini belirtti.


 Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Ekonomik sıkıntılar olabilir, başka dertler olabilir, her şeyin bir çaresi vardır çünkü biz beraberiz, beraber olacağız, biz her zaman insanlarımızın ve halkımızın içindeyiz. Ülkemizde sosyal yaşam ve dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde yaşayabilmemiz ve geleceğe umutla bakabilmemiz önemlidir. Başımızda devletimiz vardır. KKTC vardır. Bizimle birlikte Türkiye Cumhuriyeti de vardır.”

Cumhurbaşkanı Tatar çocuklara hitaben ise; “Sizlere mutluluk, başarı ve bol şans diliyorum, gözlerinizden öperim. Bizim kapımız her zaman sizlere açıktır. Sizlerle birlikteyiz. Biz beraberiz ve hep birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi.
 
Konuşmaların ardından doktorlara teşekkür belgeleri sunularak  çocuklara Cumhurbaşkanı tarafından hediye takdimi yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKıbrıs Kadınlar Eğitim Ve Yardımlaşma Derneği
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