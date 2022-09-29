Künye
Kıbrıs 32
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Kadınların fotoğrafını çeken sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak... Oyofo cezaevini boyladı
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak...
Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı
Küfür ettiği için 4 yerinde...
banner107

Cumhurbaşkanı Tatar, "4. Dünya Göçebe Oyunları" açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İznik’te düzenlenen “4. Dünya Göçebe Oyunları”nın açılış törenine katıldı.

29 Eylül 2022 Perşembe 18:55
39 Okunma
Cumhurbaşkanı Tatar, "4. Dünya Göçebe Oyunları" açılışına katıldı



"Gelenekten Geleceğe Bir’iz!" temasıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'na 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu katılırken, oyunlara KKTC'den de güreş ve okçuluk federasyonlarından 27 sporcu ile 7 yönetici ve antrenör katılıyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, İznik’e varmasının ardından 4. Dünya Göçebe Oyunları'na katılan KKTC'li sporcularla bir araya gelerek, sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı, başarılar dileyip anı fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışın yapıldığı tören alanına gelmesinin ardından diğer devlet başkanları ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yerel basın ile röportajlar da yaptı. Yerel basının yoğun ilgi gösterdiği Tatar, Kıbrıs konusu ve bölgedeki son gelişmeler ile Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğunu yeni siyaseti anlattı, KKTC’nin tanınma çağrısı sonrası bu siyasetin daha da güçlendiğini söyledi.

Bu arada 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
4. Dünya Göçebe OyunlarıCumhurbaşkanı Ersin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feci kaza!
Feci kaza!
Bakan Oğuz hayvan üreticileri ile görüştü
Bakan Oğuz hayvan üreticileri ile görüştü
FALYALI SUİKASTİ! Gülce: Sadece ateş gördüm
FALYALI SUİKASTİ! Gülce: Sadece ateş gördüm










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim