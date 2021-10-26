Cumhurbaşkanı Tatar: 9 Ocak’tan evvel seçim olmaz

Tatar, hükümetin erken seçim tarihine kadar Meclis’te nisabı sağlayabilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Beni fevkalede üzen Meclis çalışmaları oldu. Nisap sağlanmaması, bu gerçekten beni üzdü. Çünkü netice itibarı ile benim cumhurbaşkanı seçilmemden sonra birtakım boşluklar oldu. Ve bir hükümet kuruldu. İşte 27 milletvekilinin güven oyunu alarak, desteğini alarak bir hükümet ortaya çıktı. Şimdi bu hükümetin nisap sağlayamaması farklı sebeplerden dolayı beni üzdü. Çünkü netice itibarı ile bu hükümet erken seçim olacaksa olacak. Ama o erken seçim tarihine kadar nisabını sağlayabilmesi lazımdı. O nisap sağlanmaması farklı sebeplerden dolayı bir zafiyet oluşturdu. Ve bu Meclis çalışmalarına yansıdı. Şimdi de hergün beni ziyaret edenlere paylışıyorum belli ki bir erken seçim olacak”dedi. Ersin Tatar, “Hatırlarsınız seçim tarihi ilk Nisan konuşuldu. Daha sonra Şubat, daha sonra işin daha da ciddiye binmesi ile ne oldu? Şimdi ilk 26 Aralık ama 26 Aralık mümkün değil. Çünkü sürece baktığımızda Başbakan’ın bana istifası ve 60 günün dolması ile ancak Meclis’e benim önerim olabilir. Tabi benim sık sık vurguladığım bu kararı Meclis uzlaşı ile alsın.Çünkü Meclis’te bütün partiler erken seçimi konuşmaktadır. Kimse seçim olmasın demiyor. Dolayısıyla bu tarihi siz oturun Meclis’te uzlaşı ile alınız. Benim Cumhurbaşkanı olarak şu tarihte seçime gidiniz deme hakkım olabilir, Anayasaya göre 60 günden sonra eğer hükümet daha kurulmamışsa . Öyle bir hakkım var ama o son tercihimdir. Yine de o’nun da bir 60 gün beklemesi diye bir beklenti var Anayasa maddeleri içerisinde eğer yoruma bağlı olarak değerlendireceksek”diye konuştu. Tatar, Cumhurbaşkanlığı’nda partili gibi davrandığına yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

Ersin Tatar, “Bu seçim UBP Kurultayı diyorum. Niçin diyorum? İşte beni hala daha Cumhurbaşkanlığında partili gibi davranır derler ama bu haksız bir eleştiridir. Neden söylüyorum? Çünkü her parti seçime girmesi için kurultayını tamamlaması lazımdır. Ve UBP’nin bu kurultayı Ekim sonuna kaldığı için gerçekten de son tarihtir. Ve o kurultay bu hafta sonu olacak. İkinci tur olabilir bilemem. Ama kurultay tamamlandıktan sonra seçim kararı alınabilir. Çünkü hem Başsavcı hem de Yüksek Mahkeme Başkanı’nın dediği “Eğer siz seçim tarihini UBP Kurultayından önce alırsanız UBP Kurultayı seçim çalışmalarına girermiş. Ve dolayısıyla seçime katılamama gibi bir durum olabilirmiş.Böyle birşey olmayacağına göre UBP de daha kurultayını tamamlamadığına göre kurultay tamamlandıktan sonra Meclis’te karar çıkacak. O karardan da 2 ay sonra 9 Ocak’I bulur. Dolayısıyla 9 Ocak’tan evvel seçim olmaz gibi bir durum var. Bunu Başsavcı ve Yüksek Mahkeme Başkanı ile istişare ettikten sonra söylüyorum”dedi.

YDP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın dünkü açıklamasının kendisini üzdüğünü de ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “ Arıklı açıklamasında Cumhurbaşkanı sorumludur. Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak, bu seçim tarihini ilan etmesi gerektiğini söylüyor. Madem ki bir hükümet çıkmayacak şuandaki 60 günde. Ama yasa diyor ki 60 günü beklemen lazım. 60 gün belki biri gelir ve sana der ki ben bu hükümeti kurabilirim. O zaman vermek durumundayım..” şeklinde konuştu. Ersin Tatar, UBP kurultayını kazanana hükümeti kurma görevini vermekten başka bir çare olmadığını da söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu arada UBP’nin Kurultayını kim kazanırsa ona da vereceğim dedim. Bunda bir mahsur görmüyorum. Çünkü şuanda Ersan Saner zaten istifa etmiş vaziyettir. Ve dünde ziyaretinde artık görevini devam ettirmek istemediğini söylemiştir.Ben de kendisine hayırlısı olsun dedim. Ama neticede herhalde kurultaya bu kadar yakın bir zaman kalmış, kurultayı kazanan kişi kim ise ona vermek durumundan başka da çarem yoktur”dedi … Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretlere yönelik yapılan eleştirilerin kabul edilebilir bir tarafı olmadığını ifade etti.

“ONLAR GİTSE BU İLGİYİ GÖREMEYECEKLER” “BEN TÜRKİYE’YE GİTMEYE DEVAM EDECEĞİM”

Ersin Tatar, “Benim Türkiye’de gördüğüm ilgi alaka farklı onlar gitse herhalde böyle birşeyi göremeyecekler. Veya öyle bir alt yapı çalışmaları yok. Benim gittiğim günler bellidir. Ben sabah giderim akşam dönerim. Öyle fazla uzun kaldığım, tatil yaptığım falan yok. 3 gün kaldım belki 10 yere gittim. Dolayısıyla herseyin bir izahı vardır. Herşey niçindir? KKTC için, Kıbrıs Türk Halkının ilişkileri içindir.Kıbrıs Türk Halkının faydasına, yararına olacak çalışmalardır. O şekilde bakıyorum. Ve dedikleri kadar değil. Zaten Yenidüzen gazetesi “40 gün dışarda kaldı” diye bir manşet çektiydi..Bir senede 40 gün dışarda kalmak normaldir zaten. 10 gün de Newyork’ta demek ki o 30 günde gezdim ben bu gezdiğim yerleri Türkiye’de. Pandemiden dolayı gidemediğim yerlere şimdi gidiyorum. Yarın Gazinantep’e gideceğim. Fahri doktora verecekler diye karar almışlar. Ben de bir yerde kendi programıma Gaziantep ziyaretimi sıkıştırmak durumundaydım. Bazı periyotlarda çok gidip geldiğim gibi gözükmektedir. Fakat ben gitmeye devam edeceğim onu size söyleyim. Buradaki işimi aksatmadan. Çok davetler var. Her gittiğim yerde bu davetler, oradaki karşılama, sıcak ilgi hepsi şahsımda KKTC’ye gösterilen ilgi ve alakadır. Ve eleştirilere baktığımızda gerçekten kabul edecek bir tarafı yoktur. Çünkü bizim en yakın temasta olduğumuz ülke Türkiye Cumhuriyeti’dir”….

Cumhurbaşkanı Tatar, Newyork ziyaretinin harcamaların ayönelik yapılan eleştirlere de açıklık getirdi. Ersin Tatar, “Newyork ziyaretimin geçmiş yıllara oranla bir kaç gün daha fazla uzun olması “işte şu kadar para harcandı” şeklinde atılan bazı manşetlerde bana göre abartılı haberler gördük. Bizim orada harcadığımız para bir evvelki Cumhurbaşkanının gittiğinden daha fazla değildi. Daha fazla kalmamıza rağmen daha önce 10 kişi ile gidilmişti biz 6 kişi ile gittik. Tasarruflu olmaya çalıştık. Ve aynı otelde kaldık, aynı arabaları kullandık. Fazla da yemek yemedik. Ama birilerine battı. Manşetlere çıkardılar bizi. Bunlar ufak iştir. Böyle toplantılara gidilir. Ben de KKTC Cumhurbaşkanıyım. Herhalde yalnız da gidecek değilim. Müzakere heyetimle gittim. Ve en iyi şekilde müzakerelerimizi, toplantılarımızı yaptık. Alnımızın akı ile ülkemize döndük”diye konuştu.