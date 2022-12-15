Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
Çaldığı tüpleri markete sattı
Çaldığı tüpleri markete sattı
Girne’de sahte para: 6 zanlıdan 1’inin suçsuz olduğu anlaşıldı, 5 zanlı cezaevine gönderildi
Girne’de sahte para: 6 zanlıdan...
Trafikte milletvekiline hakaret etti
Trafikte milletvekiline hakaret etti
banner107
Flaş Haber
KKTC Polisi Bekleniyor!
Kapat

Cumhurbaşkanı Tatar, ABD Büyükelçisi Judith Garber’a veda yemeği verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD Büyükelçisi Judith Garber’a veda yemeği verdi.

15 Aralık 2022 Perşembe 18:39
0 Okunma
Cumhurbaşkanı Tatar, ABD Büyükelçisi Judith Garber’a veda yemeği verdi



Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görev süresini tamamlamak üzere olan ABD Büyükelçisi Judith Garber’a verdiği veda yemeğinde yaptığı konuşmada, “ABD Büyükelçisi Judith Garber’a, Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de sürdürülebilir barış ve istikrara ulaşılmasının yolunun, iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünden geçtiğini” vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarından vazgeçmeyeceğini, iki tarafın iş birliği yaparak ileriye gidebileceğini belirtip federal zemindeki müzakerelerin artık tüketildiğini” anlattı.

Yemekte, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar, Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser ve Mütercim Tercüman Laden Aktaşlılar da hazır bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alsancak’ta su arızası nedeniyle yol trafiğe kapandı
Alsancak’ta su arızası nedeniyle yol trafiğe kapandı
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Topraksız Vatan Olmaz Hareketi üyelerini kabul etti
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Topraksız Vatan Olmaz Hareketi üyelerini kabul etti
KKTC Polisi Bekleniyor!
KKTC Polisi Bekleniyor!








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim