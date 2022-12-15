Cumhurbaşkanı Tatar, ABD Büyükelçisi Judith Garber’a veda yemeği verdi

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görev süresini tamamlamak üzere olan ABD Büyükelçisi Judith Garber’a verdiği veda yemeğinde yaptığı konuşmada, “ABD Büyükelçisi Judith Garber’a, Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de sürdürülebilir barış ve istikrara ulaşılmasının yolunun, iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünden geçtiğini” vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarından vazgeçmeyeceğini, iki tarafın iş birliği yaparak ileriye gidebileceğini belirtip federal zemindeki müzakerelerin artık tüketildiğini” anlattı.

Yemekte, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar, Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser ve Mütercim Tercüman Laden Aktaşlılar da hazır bulundu.