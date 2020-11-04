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Cumhurbaşkanı Tatar, ABD Lefkoşa Büyükelçisi Garber’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Gail Garber’i kabul ederek görüştü.

04 Kasım 2020 Çarşamba 17:11
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Cumhurbaşkanı Tatar, ABD Lefkoşa Büyükelçisi Garber’i kabul etti


 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Gail Garber’i kabul ederek görüştü.

Yaklaşık iki saat süren görüşmede, ABD Büyükelçisi Garber, Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesinden dolayı kutladı

Kabulde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Rum lider Nikos Anastasiadis ile yaptığı sosyal içerikli tanışma amaçlı görüşme, öngörülen beşli toplantı ve Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu durum ile önümüzdeki dönemde yer alması muhtemel genişlemeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
 
ABD’deki Başkanlık seçimleri ve bunun Kıbrıs ve bölgemiz açısından muhtemel etkileri üzerinde de durulan görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkleri üzerindeki izolasyon ve kısıtlamaları da gündeme getirdi.

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